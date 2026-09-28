Budaun News: रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव फिर खतरे में

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हजरतपुर-गढ़िया रंगीन मार्ग पर 3 से 4 फुट जलभराव होने से रास्ता बंद हो गया है। लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने पहले नाव की व्यवस्था की थी, जो पानी कम होने पर हटा ली गई थी। नगरिया खनू-गढ़िया रंगीन मार्ग पर भी 2 फुट पानी बह रहा है, लेकिन आवागमन फिलहाल चालू है। ग्रामीणों ने बताया कि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो यह मार्ग भी बंद हो जाएगा।सिमरिया कटकौरा गांव में इनके गिरे मकानक्षेत्र के गांव सिमरिया में राम भरोसे, वीरेंद्र, सत्यराम, धनपाल, कल्याण, भगवान दास, रामबहादुर, कृष्णपाल, दुर्गपाल, नन्नूकू, सूरजपाल, गिरीश, हरिश्चंद्र, क्रांतिदेवी, राजेंद्र, हरिद्वारी, दिनेश और रामरईस के मकान बारिश में गिर गए हैं। वहीं कटकौरा में दयावती, सुखलाल, रामसनेही, बालकराम, त्रिवेणी, यदवती, रिंकी, सुनीता देवी, हरिराम, वीरपाल, दयाराम और भूरेलाल के मकान पूर्ण व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मकान गिरने के कारण पीड़ित परिवार तिरपाल तानकर और दूसरों के घरों के बरामदों में गुजर-बसर कर रहे हैं।सकतपुर पर संकट, गांव को शिफ्ट करने की तैयारी शुरूदातागंज। रामगंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार सुबह तक और पानी आने की आशंका को देखते हुए। सबसे ज्यादा संवेदनशील गांव सकतपुर को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है।रविवार को एडीएम महेंद्र श्रीवास्तव व एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने हजरतपुर में अस्पताल और सरकारी स्कूल की खाली पड़ी जगह को देखा। बाद में स्कूल की जगह में ही सकतपुर गांव को शिफ्ट करने का फैसला लिया। जल्दी ही गांव के लोगों को यहां बसाया जाएगा। इसकी पुष्टि खुद एसडीएम ने की है। यहां बता दें कि सकतपुर के अलावा कटकौरा और दियोरनिया भी पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन एसडीएम ने फिलहाल इनको खतरा नहीं बताया है। संवादरामगंगा की बाढ़ पर नजर रखी जा रही है। गिरने वाले मकानों का लेखपालों की ओर से सर्वे किया जा रहा है। गांव में नाव और मोटरवोट का इंतजाम किया जा रहा है। - विनोद कुमार सिंह, एसडीएम