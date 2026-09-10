बदायूं: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

पति समेत चार लोगों पर आरोप

नीतू का मायका कासगंज में सोरों के गेट के पास जयरामनगर मोहल्ले में है। मायके वालों ने घटना में मृतका के पति समेत परिवार के चार लोगों को शामिल बताया है। सूचना के बाद पुलिस आरोपियों के घर भी गई, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका मिला। पुलिस ने रात में ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कराए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम कराया गया है।



तीन दिन बाद बेटे का जन्मदिन

विवाहिता नीतू की मौत से पहले दोनों पक्ष में पहले से सबकुछ सामान्य नहीं था। नीतू के बेटे के जन्मदिन को लेकर दो-तीन दिन में पारिवारिक कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम में किसे बुलाया जाना है और किसे नहीं, इसे लेकर कलह का माहौल भी बन गया था। बताते हैं कि नीतू ने खर्चे में भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया, लेकिन फिर भी कलह होती रही। इसके बाद क्या हुआ... मायके पक्ष के लोगों के अलावा आरोपी पक्ष से कोई भी कुछ बताने को पुलिस के सामने नहीं पहुंचा है।