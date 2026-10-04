Budaun News: गोवंशों की मौत के बाद भी नहीं हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों पर कोई कार्रवाई

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अभिगांव और ब्यौर गोशालाआ में गोवंशो के मरने के बाद डीएम ने सीडीओ गामिनी सिंगला और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साईं आश्रित शाखमुरी से जांच कराई गई थी। जांच आख्या मिलने के बाद 28 सितंबर की रात डीएम ने छह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी थी। डीएम ने अभिगांव की ग्राम पंचायत सचिव नौसी परवीन और ब्यौर सचिव पवन सक्सेना को निलंबित कर दिया था। वहीं विकास खंड म्याऊं के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. ज्ञानवीर और सालारपुर के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुमित को तत्काल निलंबित करने की संस्तुति की थी।डीएम ने दोनों पशु चिकित्साधिकारियों को निलंबित करने सहित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) डॉ. प्रेम सिंह कोली के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव पशुपालन को पत्र लिखा था। बता दें कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. राजेन्द्र प्रसाद माहौर के आने के बाद भी इन पशु चिकित्साधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदलना भी जरूरी नहीं समझा गया है।दोनों पशु चिकित्साधिकारियों को निलंबित करने सहित मुख्य सीवीओ डॉ. प्रेम सिंह कोली के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव पशुपालन को पत्र भेज दिया गया है, उनके स्तर से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अवनीश राय, डीएमसीवीओ ने नौशेरा गोशाला का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर जताया संतोषबदायूं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रेम सिंह कोहली ने रविवार को नौशेरा गोशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोशाला में गोवंश के रखरखाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं देखीं।सीवीओ ने गोवंश के रहने के लिए बने शेड, साफ-सफाई, भूसा-चारा भंडारण, हरा चारा, पीने के पानी की व्यवस्था तथा बीमार पशुओं के इलाज की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मिली व्यवस्थाओं पर सीवीओ ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि गोशाला में गोवंश की देखभाल अच्छी तरह की जा रही है। भूसा, पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था मानकों के अनुरूप मिली। सीवीओ ने केयर टेकरों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में केयर टेकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। संवाद