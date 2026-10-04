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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   city news

Budaun News: सिटी में आज

Sun, 04 Oct 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:54 PM IST
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city news
धरना : संविदा एएनएम का धरना-प्रदर्शन सीएमओ कार्यालय पर सुबह 10 बजे से
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प्रशिक्षण : भारत स्काउट गाइड संस्था के तत्वावधान में ब्लॉक संसाधन केंद्र दातागंज पर प्रदेश स्तरीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
श्रीभागवत कथा : बिल्सी में श्रीबालाजी दरबार ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन अपराह्न दो बजे से।
श्रीशिव महापुराण : शिव शक्ति फार्म हाउस नखासा बाजार करनपुर में श्रीशिव महापुराण कथा अपराह्न दो बजे से।
धार्मिक कार्यक्रम : श्रीरामलीला महोत्सव के अंतर्गत गांधी ग्राउंड में धार्मिक कार्यक्रम रात नौ बजे से।
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