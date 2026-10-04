Budaun News: तीन माह बाद भी स्कूली वाहनों के मानक अधूरे, अभियान आज से

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जिलाधिकारी की ओर से तीन माह पहले सभी स्कूल प्रबंधकों और वाहन संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करें। इसमें वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, महिला परिचालक, वाहन पर स्कूल का नाम व नंबर, चालक-परिचालक का सत्यापन और फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया था।समय सीमा बीतने के बाद एआरटीओ की ओर से की गई जांच में सामने आया कि अधिकांश स्कूलों ने अब तक मानकों को पूरा नहीं किया है। कई स्कूलों के वाहन बिना फिटनेस ही दौड़ रहे हैं तो कई में सुरक्षा उपकरण तक नहीं लगे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार से जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों का चालान किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहनों को सीज भी किया जाएगा। साथ ही संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तीन माह का स्कूल संचालकों और वाहन चालकों को समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। अब वाहनों में मानक पूरे न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। - अवनीश राय, जिलाधिकारीजिलाधिकारी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान के जरिये स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी। मानक पूरे न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - हरिओम, एआरटीओ