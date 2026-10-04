Budaun News: सिपाही के सरकारी क्वार्टर में घुसकर तोड़फोड़, सात पर एफआईआर दर्ज

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तहरीर में बताया गया था कि पीड़ित आरक्षी बबलू सिंह पूर्व में थाना जरीफनगर में तैनात था और फ्लैट नंबर 13 में परिवार सहित रहता था। आरोप है कि 4 जनवरी 2026 को उसकी गैरमौजूदगी में आरोपी अप्रेश, एडवोकेट के साथ अज्ञात लोगों के साथ आए और ताला तोड़कर क्वार्टर में घुस आए। उन्होंने सामान इधर-उधर फेंक दिया।11 जनवरी 2026 को दोबारा क्वार्टर में घुसकर तोड़फोड़, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। आरक्षी का आरोप है कि आरोपी नौकरी हड़पने की नीयत से मानसिक दबाव बनाकर वसूली करना चाहते हैं। पुलिस व सीआरपीएफ में होने का रौब दिखाकर नौकरी से हटवाने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। लगातार धमकियों से वह गंभीर अवसाद में चला गया।14 फरवरी 2026 को खून की उल्टी होने पर उसे मेडिकल कॉलेज बदायूं व बाद में जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में 31 मार्च तक भर्ती रखा गया। 12 जनवरी को जनसुनवाई पोर्टल व 22 मई को एसएसपी बदायूं को प्रार्थना पत्र दिया था। कार्रवाई न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।