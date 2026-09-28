Budaun News: एनसीसी प्रशिक्षण से बेटियों के मजबूत हो रहे कदम, बढ़ रहा आत्मविश्वास

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प्रशिक्षण दे रहे लेफ्टिनेंट डॉ. श्रद्धा ने बताया कि छात्राओं को एनसीसी की गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा के तरीके, शारीरिक दक्षता और आपात स्थिति में सुरक्षित रहने की जानकारी भी दी जा रही है। प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। छात्राओं का कहना है कि एनसीसी से जुड़ने के बाद उनमें न केवल शारीरिक मजबूती आई है, बल्कि किसी परिस्थिति का सामना करने का हौसला भी बढ़ा है।अब किसी के सामने अपनी बात रखने में झिझक नहींएनसीसी में आने के बाद आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। परेड और अन्य गतिविधियों के दौरान अनुशासन में रहना सीखा है। अब लोगों के सामने अपनी बात रखने में पहले जैसी झिझक नहीं होती। -जूहीमुश्किल समय में खुद की रक्षा करना सीख रहेप्रशिक्षण में आत्मरक्षा के तरीके सीखने का मौका मिल रहा है। किसी आपात स्थिति में घबराने के बजाय खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी जानकारी दी जा रही है। -विधि तोमरटीम के साथ काम करने की आदत बनीएनसीसी में सभी गतिविधियां मिलकर करने से टीमवर्क की भावना विकसित हुई है। परेड और शारीरिक अभ्यास से फिटनेस बेहतर होने के साथ जिम्मेदारी निभाने की आदत भी बन रही है। -आशी राणाएनसीसी से कॅरियर को लेकर मिली नई दिशाएनसीसी प्रशिक्षण से सेना और अन्य सेवाओं में करियर बनाने की प्रेरणा मिल रही है। प्रशिक्षण में अनुशासन, नेतृत्व और विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की सीख मिल रही है, जो भविष्य में भी काम आएगी। -अन्नया मिश्रा