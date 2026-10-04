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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Kedarnath secured first place in the group song competition, while Shivdevi College finished second.

Budaun News: समूहगान में केदारनाथ प्रथम, शिवदेवी कॉलेज रहा द्वितीय

Sun, 04 Oct 2026 11:33 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:33 PM IST
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Kedarnath secured first place in the group song competition, while Shivdevi College finished second.
भारत विकास परिषद की प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी। स्रोत संगठन
बदायूं। भारत विकास परिषद रुहेलखंड पूर्व प्रांत की गौरी शंकर शाखा की ओर से शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में कुल 52 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
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केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज, शिव देवी सरस्वती इंटर कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय उनौला के विद्यार्थियों ने हिंदी और संस्कृत भाषा में प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। प्रतियोगिता में केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज- प्रथम, शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर द्वितीय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय उनौला की टीम तृतीय स्थान पर रही।
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इस अवसर पर प्रांतीय पर्यवेक्षक अतुल अलंकार, पूर्व प्रांतीय संगठन सचिव वीरेश वार्ष्णेय, प्रांतीय संयोजिका महिला सहभागिता प्रमिला गुप्ता, भाजपा जिला मंत्री रचना शंखधार उपस्थित रहीं।
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प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. मदन मोहन लाल, डॉ. निशा पाठक एवं चित्रा कुमारी शामिल रहीं। अंत में सभी विजेता एवं उपविजेता टीमों के विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर गौरी शंकर शाखा के अध्यक्ष आरके उपाध्याय, सचिव सौरभ रस्तोगी, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिला संयोजक आयुष भारद्वाज, अजय सक्सेना, हरि कृष्ण वर्मा आदि मौजूद रहे।
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