Budaun News: कच्चा मकान गिरने से गृहस्थी का सामान दबा

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बताया गया कि बारिश के कारण कच्चा मकान कमजोर हो गया था। अचानक मकान गिरने से घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य घरेलू सामान मलबे में दब गया। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ऋषिराम का कहना है कि मकान गिरने के बाद परिवार के सामने मुसीबत बढ़ गई है। संवाद

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अलापुर। थाना अलापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत चितौरा धनौरा में लगातार हो रही बारिश के बीच ऋषिराम का कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से घर में रखा गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। हादसे में परिवार को हजारों का आर्थिक नुकसान हुआ है।