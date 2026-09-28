Budaun News: बारिश में मकानों के लिंटर गिरे, धान की फसल हुई बर्बाद

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बारिश में मकान का एक हिस्सा ढहाजगत। लगातार हो रही बारिश के बीच जगत ब्लॉक क्षेत्र के गांव बमनी में वीरेंद्र के मकान का एक हिस्सा रविवार की सुबह गिर गया। उनके मकान पर टिन पड़ी हुई थी। घटना के दौरान परिवार के लोग उस जगह नहीं थे, जहां दीवार का मलबा गिरा। मकान में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर, बर्तन समेत अन्य घरेलू सामान मलबे में दब गया, जिससे हजारों रुपये की क्षति हुई है। परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। ग्राम प्रशासक शिव सिंह ने पीड़ित परिवार को जांच कराकर हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। संवादक्षतिग्रस्त दीवार गिरने से दूधिया घायलसिलहरी। शनिवार की शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव भरकुइआ में क्षतिग्रस्त मकान की दीवार अचानक गिरने से एक दूधिया दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया।गांव भरकुइआ निवासी सुगंध पटेल (32) शनिवार की शाम करीब सात बजे गांव के ही तेजपाल सिंह के घर से दूध लेकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक क्षतिग्रस्त मकान की दीवार अचानक गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में आने से सुगंध पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए बरेली रेफर कर दिया। उधर, शनिवार शाम करीब आठ बजे तेज हवा और बारिश के दौरान ब्लॉक सालारपुर क्षेत्र के गांव बावट में भी सुनील पुत्र ओमप्रकाश की दीवार अचानक गिर गई। गनीमत रही कि उस समय आसपास से गुजर रहें राहगीर इसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। संवादमकान के मलबे में दबकर दो बकरों की मौतवजीरगंज। थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम रोटा में राजवीर का पुराना मकान गिर गया। उसमें बंधे उनके दो बकरे मलबे में दबकर मर गए। तहसील प्रशासन की ओर से लेखपाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर नुकसान की जानकारी जुटाई।बारिश से कादरचौक क्षेत्र में दो मकान गिरेकादरचौक। लगातार हो रही बारिश से गूठायन नगला में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असरासी से रमजानपुर जाने वाली सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में कट गई। भमुइया गांव में हरिओम का मकान गिर गया। वहीं बेहटा गांव में खालिक दाद का मकान भी बारिश की वजह से ढह गया। संवादककराला में मकान का लिंटर गिराककराला। लगातार हो रही बारिश के कारण कस्बा के वार्ड नंबर 25 में सैफ अली खान के मकान का लिंटर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार का कोई सदस्य उस कक्ष में नहीं था। संवादसोही में तीन मकान गिरने से दहशतवजीरगंज। क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण ग्राम सोही निवासी रामपाल सिंह, अशोक कुमार सिंह और इत्त्याक के कच्चे मकान गिर गए। हालांकि यहां कोई जन हानि नहीं हुई। मकानों के गिरने से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। संवाद