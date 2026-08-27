सत्ता का संग्राम: सहसवान विधानसभा में चुनावी हवा किस ओर? किसान, युवा और कारोबारियों ने गिनाए बड़े मुद्दे

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सहसवान के युवाओं की क्या है मांग?

अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत सहसवान विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के बीच पहुंची और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी प्राथमिकताएं जानने की कोशिश की। बातचीत के दौरान युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं, मौजूद कुछ अन्य लोगों ने सड़क, सुरक्षा और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी राय साझा की। विज्ञापन

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अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत सहसवान विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के बीच पहुंची और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी प्राथमिकताएं जानने की कोशिश की। बातचीत के दौरान युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं, मौजूद कुछ अन्य लोगों ने सड़क, सुरक्षा और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी राय साझा की।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में सहसवान विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या मूड है और स्थानीय स्तर पर कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, यह जानने के लिए अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत सहसवान पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विकास, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, सफाई और अन्य स्थानीय समस्याओं पर खुलकर अपनी राय रखी। साथ ही, लोगों से पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र में हुए बदलाव और आगामी चुनाव में उनकी प्राथमिकताओं को लेकर भी चर्चा की गई।