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लक्ष्मीपुर में एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर संचालित हैं। फर्जी मेडिकल स्टोर संचालित होने की आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। इसी शिकायत की जांच के लिए औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद गांव पहुंचे थे। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिला। दवाओं के सैंपल लिए। खरीदने और बेचने अभिलेख मांगे हैं। मौके पर फार्मासिस्ट नहीं मिला। इस वजह से मेडिकल स्टोर को बंद कराया दिया।फार्मासिस्ट आदि का सत्यापन होने के बाद में मेडिकल को खोल जाएगा। इस संबंध में औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद ने बताया कि अभी मेडिकल बंद करा दिया। सत्यापन का काम पूरा होने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद