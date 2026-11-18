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मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रशासक वर्षा यादव, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विनोद कुमार सिंह, इंजीनियर पवन कुमार गोयल समेत जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी ककोड़ा देवी मंदिर पहुंचे। यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद देवी झंडी लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अधिकारी मेला स्थल की ओर रवाना हुए।दोपहर करीब 12 बजे झंडी के साथ गंगा तट पर पहुंचकर पूजन की तैयारियां शुरू की गईं। करीब डेढ़ बजे सीडीओ गामिनी सिंगला और एसएसपी अंकिता शर्मा भी मेला स्थल पर पहुंच गईं। सभी ने पूजा-अर्चना की। अपराह्न करीब दो बजे गंगा तट पर दूध-दही अर्पित कर गंगा मैया का पूजन किया गया। इसके बाद गंगा तट पर विधिवत झंडी स्थापित की गई।देवी-देवताओं का आह्वान कर मेले के निर्विघ्न और सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना की गई। मेले का औपचारिक उद्घाटन 23 नवंबर को होगा। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य स्नान होगा। मेला एक दिसंबर तक चलेगा। गंगा तट पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले में लाखों श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी एसडीएम सदर सांई आश्रित शाखमुरी, एडीएम प्रशासन मानवेंद्र सिंह, एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह, एआरटीओ हरिओम, सीएमओ डॉ. विकास शर्मा आदि मौजूद थे।छह जोन में बांटा गया है मेला क्षेत्र : एसएसपीमेला स्थल पर सीडीओ और एसएसपी ने समीक्षा बैठक की। एसएसपी ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी की जाएगी। मेला क्षेत्र छह जोन में विभाजित किया गया है। यातायात के लिए अलग से जोन निर्धारित रहेगा। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। गंगा स्नान के लिए सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जहां पुलिस एवं गोताखोरों की व्यवस्था रहेगी। झूलों की जांच भी कराई गई है। महिला श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मिशन शक्ति केंद्र व खोया-पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पिंक बूथ और मिशन शक्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।गंगा की धारा में कचरा न डालें : सीडीओसीडीओ गामिनी सिंगला ने श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने और गंगा की पवित्र धारा में कूड़ा-कचरा एवं प्लास्टिक न डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई के लिए 24 घंटे सफाई कर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं। नगर निकायों के 120 सफाई कर्मचारी और जिला पंचायती राज विभाग के 300 सफाई कर्मचारी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। नगर निकायों के 19 टैंकर, नौ मोबाइल टॉयलेट व 7 फॉगिंग मशीनें मेला में उपलब्ध रहेंगी। जगह-जगह सफाई कर्मियों की तैनाती रहेगी। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। पेयजल के लिए मोबाइल वाटर टैंकर, मोबाइल शौचालय एवं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।छठवीं बार मेला कराना मेरे लिए सौभाग्य की बात : वर्षा यादवजिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रशासक वर्षा यादव ने कहा कि इस बार मेले को और अधिक भव्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि कार्यकाल बढ़ने से हमें छठवीं बार मेला कराने का अवसर मिला है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी जिम्मेदारी के साथ मेले की व्यवस्थाएं पूरी कराने की अपेक्षा की। इस मौके पर अक्षय रावत, सुधीर यादव, जसपाल यादव, अनुराग गुप्ता, मधुरेश गुप्ता, मुजीब खान, धर्मचंद, मुकेश शाक्य, मिंटू शाक्य प्रधान, धर्मेंद्र शाक्य मौजूद रहे।सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए तीन क्रेनें लगाईंमेले में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए इस बार सख्ती रहेगी। निर्धारित पार्किंग स्थलों के अलावा कहीं वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। सड़क किनारे अथवा प्रतिबंधित स्थान पर खड़ी गाड़ी को क्रेन से उठवाया जाएगा। इस काम के लिए तीन क्रेनें लगाई गई हैं।