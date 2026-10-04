अनुशासित युवा ही देश की मजबूत नींव : डॉ. मनवीर

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मुख्य अतिथि प्रो. डा. मनवीर सिंह ने कहा कि अनुशासित युवा ही देश की मजबूत नींव हैं। स्काउटिंग युवाओं में सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम की भावना पैदा करती है। जिला सचिव आलोक कुमार पाठक ने कहा कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। विज्ञापन

कोषाध्यक्ष विनोद कुमार सक्सेना ने कहा कि स्काउटिंग का प्रशिक्षण युवाओं को बनाता है श्रेष्ठ नागरिक। निर्णायक मंडल में जिला मुख्यालय आयुक्त प्रेमपाल सिंह, प्रशिक्षक नंदराम शाक्य और आदित्य यादव रहे। गाइड कैप्टन रजनी, प्रेमलता शर्मा, रेनू गुप्ता, डाल कुमारी, पुष्पा दिवाकर, रचना सक्सेना और माधव सिंह को डाॅ. मनवीर सिंह, राजकीय इंटर काॅलेज के प्रवक्ता गिरिजेश कुमार और नेहरू इंटर काॅलेज अलापुर की प्रवक्ता विभा ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. डा. मनवीर सिंह ने कहा कि अनुशासित युवा ही देश की मजबूत नींव हैं। स्काउटिंग युवाओं में सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम की भावना पैदा करती है। जिला सचिव आलोक कुमार पाठक ने कहा कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है।कोषाध्यक्ष विनोद कुमार सक्सेना ने कहा कि स्काउटिंग का प्रशिक्षण युवाओं को बनाता है श्रेष्ठ नागरिक। निर्णायक मंडल में जिला मुख्यालय आयुक्त प्रेमपाल सिंह, प्रशिक्षक नंदराम शाक्य और आदित्य यादव रहे। गाइड कैप्टन रजनी, प्रेमलता शर्मा, रेनू गुप्ता, डाल कुमारी, पुष्पा दिवाकर, रचना सक्सेना और माधव सिंह को डाॅ. मनवीर सिंह, राजकीय इंटर काॅलेज के प्रवक्ता गिरिजेश कुमार और नेहरू इंटर काॅलेज अलापुर की प्रवक्ता विभा ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

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बदायूं। स्काउट भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र पर चल रहे प्रदेश स्तरीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच समापन हो गया। स्काउट-गाइड ने राजकीय इंटर काॅलेज में तंबुओं का शहर बसाया। तंबू निर्माण में उझानी का नगर पालिका अशर्फी देवी कन्या इंटर काॅलेज प्रथम, पार्वती आर्य कन्या संस्कृत इंटर काॅलेज द्वितीय और राजाराम महिला इंटर काॅलेज तृतीय रहा।