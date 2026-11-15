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Budaun News: बिल्सी में एक करोड़ से कराए जाएंगे विकास कार्य

Sun, 15 Nov 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:37 PM IST
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Development works worth one crore will be carried out in Bilsi.
बिल्सी। क्षेत्रीय विधायक हरीश शाक्य के प्रयासों से नगर पालिका परिषद में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है।
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इन कार्यों के तहत नगर के विभिन्न वार्डों में इंटरलॉकिंग व सीसी सड़क, नाली निर्माण एवं पथ प्रकाश का कार्य कराया जाएगा। विधायक हरीश शाक्य ने बताया कि डूडा के माध्यम से स्वीकृत इन कार्यों से नगरवासियों को जलभराव, कीचड़ एवं अंधेरे की समस्या से निजात मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। संवाद
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