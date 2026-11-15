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Budaun News: 17 नवंबर को झंडी पूजन से शुरू होगा ककोड़ा मेला

Sun, 15 Nov 2026 11:35 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:35 PM IST
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The Kakoda Mela will begin on November 17 with the 'Jhandi Pujan' (flag worship) ceremony.
कादरचौक। रुहेलखंड के प्रसिद्ध मिनी कुंभ मेला ककोड़ा की औपचारिक शुरुआत 17 नवंबर को झंडी पूजन के साथ होगी। देवी मंदिर में विधि-विधान से पूजन के बाद झंडी यात्रा निकाली जाएगी, जो गंगा तट स्थित मेला स्थल पर पहुंचेगी।
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यहां झंडी स्थापित कर धार्मिक आयोजन की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 24 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। 15 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। संवाद
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