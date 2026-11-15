Budaun News: सिटी में आज

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श्रीमद्भागवत कथा : बिसौली में श्रीराम माहेश्वरी शिक्षण संस्थान बसई के मैदान में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न एक बजे से।

श्रीराम लीला : अलापुर में राम वनवास की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।

- दबतोरी क्षेत्र के ग्राम मुसियानगला में राम विवाह का मंचन रात्रि दस बजे से।

आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।

बैठक : चित्रांश नगर में भाकियू की बैठक दोपहर 12 बजे से।