Budaun News: नाली के विवाद में भाई-भतीजों ने दंपती को पीटा, रिपोर्ट दर्ज

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गांव निवासी नन्नू राम पुत्र हरिराम ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि 14 नवंबर की शाम नाली के विवाद को लेकर उनके भाई डाल सिंह और भतीजे संजीव, नीरज व प्रदीप आपस में झगड़ने लगे। जब उन्होंने गाली देने का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि सभी ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उन्हें और उनकी पत्नी गुड्डे देवी को पीटकर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान दोनों को चोटें आईं। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। संवाद

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बिल्सी। गांव दिधौनी में नाली के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इसमें एक दंपती घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।