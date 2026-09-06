Budaun News: कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए अड़े कांग्रेस के जिलाध्यक्ष
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
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बदायूं। जेल में बंद कार्यकर्ताओं की रिहाई और राजेश कोरी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दातागंज एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव को पुलिस ने आवास पर रोक दिया। पुलिस और जिलाध्यक्ष में काफी देर तक नोकझोंक होती रही।
अजीत यादव ने बताया कि अटसेना गांव के राजेश कोरी की दातागंज कोतवाली में हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने पर धरने पर बैठी विधवा रूपवती का समर्थन करने गए तीन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं, कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई न होने पर जिलाध्यक्ष ने प्रदर्शन का एलान किया था।
जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि कार्यकर्ताओं की रिहाई नहीं हुई तो रविवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर आलोक सिंह, सलीम अंसारी, राजीव पटेल, शहजादा रिजवान, अकरम खान आदि मौजूद रहे। संवाद
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अजीत यादव ने बताया कि अटसेना गांव के राजेश कोरी की दातागंज कोतवाली में हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने पर धरने पर बैठी विधवा रूपवती का समर्थन करने गए तीन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं, कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई न होने पर जिलाध्यक्ष ने प्रदर्शन का एलान किया था।
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जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि कार्यकर्ताओं की रिहाई नहीं हुई तो रविवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर आलोक सिंह, सलीम अंसारी, राजीव पटेल, शहजादा रिजवान, अकरम खान आदि मौजूद रहे। संवाद
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