फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Complaint alleges child's death due to staff negligence

Budaun News: स्टाफ की लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोप, शिकायत

Fri, 11 Sep 2026 01:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Fri, 11 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Complaint alleges child's death due to staff negligence
बदायूं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मीराजी चौकी निवासी गोविंद ने डीएम को शिकायत दी है। इसमें कहा कि आठ सितंबर को उन्होंने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया था। वहां पर मौजूद स्टाफ ने पांच हजार रुपये की मांग की। उन्होंने एक हजार रुपये दे दिए। उसकी पत्नी रातभर चिल्लाती रही, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं कराई गई।
विज्ञापन

सुबह आशा आए और स्टाफ बदलने पर महिला की डिलीवरी कराई गई। इस दौरान मृत बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर रात में डिलीवरी होती, तो बच्चे की मौत नहीं होती। इसको लेकर जिला महिला अस्पताल की सीएमएस से भी शिकायत की है। संवाद
विज्ञापन

वर्जन-
- यह मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर स्टाफ की गलती पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. शोभा अग्रवाल, सीएमएस, जिला महिला अस्पताल
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed