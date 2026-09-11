Budaun News: स्टाफ की लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोप, शिकायत

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सुबह आशा आए और स्टाफ बदलने पर महिला की डिलीवरी कराई गई। इस दौरान मृत बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर रात में डिलीवरी होती, तो बच्चे की मौत नहीं होती। इसको लेकर जिला महिला अस्पताल की सीएमएस से भी शिकायत की है। संवाद विज्ञापन

वर्जन-

- यह मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर स्टाफ की गलती पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. शोभा अग्रवाल, सीएमएस, जिला महिला अस्पताल विज्ञापन विज्ञापन

सुबह आशा आए और स्टाफ बदलने पर महिला की डिलीवरी कराई गई। इस दौरान मृत बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर रात में डिलीवरी होती, तो बच्चे की मौत नहीं होती। इसको लेकर जिला महिला अस्पताल की सीएमएस से भी शिकायत की है। संवादवर्जन-- यह मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर स्टाफ की गलती पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. शोभा अग्रवाल, सीएमएस, जिला महिला अस्पताल

बदायूं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मीराजी चौकी निवासी गोविंद ने डीएम को शिकायत दी है। इसमें कहा कि आठ सितंबर को उन्होंने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया था। वहां पर मौजूद स्टाफ ने पांच हजार रुपये की मांग की। उन्होंने एक हजार रुपये दे दिए। उसकी पत्नी रातभर चिल्लाती रही, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं कराई गई।