Budaun News: रविवार को खुले रहे बैंक, हड़ताल स्थगित
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:45 AM IST
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बदायूं। तीन दिन बैंकों की हड़ताल की सूचना के चलते रविवार को भी बैंक खुले रहे। देर रात हड़ताल स्थगित होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर जिले में 28 से 30 सितंबर तक बैंकों की सभी सरकारी शाखाएं बंद रहने की घोषणा की गई थी।
30 सितंबर को अर्ध वार्षिक क्लोजिंग भी है, ऐसे में देर रात निर्णय हड़ताल टालने का आया। यूएफबीयू के जिला सचिव औतपाल सिंह ने बताया कि सोमवार को सभी बैंक खुलेंगे। बैंकिंग संबंधी सभी कार्य होंगे। संवाद
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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर जिले में 28 से 30 सितंबर तक बैंकों की सभी सरकारी शाखाएं बंद रहने की घोषणा की गई थी।
30 सितंबर को अर्ध वार्षिक क्लोजिंग भी है, ऐसे में देर रात निर्णय हड़ताल टालने का आया। यूएफबीयू के जिला सचिव औतपाल सिंह ने बताया कि सोमवार को सभी बैंक खुलेंगे। बैंकिंग संबंधी सभी कार्य होंगे। संवाद