बागपत हादसा : बेटे की मौत के बाद घायल पिता ने भी तोड़ा दम

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हादसे में बदायूं के 13 लोगों की जान गई थी। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर निवासी नेनपाल अपनी पत्नी (42) और बेटे जितेंद्र के साथ बागड़ से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बागपत में एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेनपाल और उनकी पत्नी घायल हो गए। दोनों का बागपत में उपचार चल रहा था।बृहस्पतिवार को नेनपाल ने भी दम तोड़ दिया। रात में शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने रात में ही महावा नदी किनारे अंतिम संस्कार कर दिया। दस दिन में पिता-पुत्र की मौत से गांव में शोक की लहर है। पत्नी का अभी इलाज चल रहा है। उनका हाथ टूट गया था। संवाद