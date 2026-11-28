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गांव लखनपुर निवासी भूपेंद्र ने बताया कि गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे अचानक पत्नी की हालत बिगड़ गई। इस पर उन्होंने शहर से निजी एंबुलेंस बुलवाई और पत्नी को उपचार के लिए बरेली ले जाने लगे। भूपेंद्र का आरोप है कि शहर की पुरानी चुंगी के पास सड़क पर बरात चढ़ रही थी, जिससे शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी तक जाम लगा हुआ था।उनकी एंबुलेंस प्रसाद मंदिर के पास जाम में फंस गई। आरोप है कि करीब एक घंटे तक एंबुलेंस जाम से नहीं निकल सकी। बरेली स्थित हायर सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने किरन को मृत घोषित कर दिया। पति का कहना है कि यदि समय से अस्पताल पहुंच जातीं तो शायद उनकी जान बच सकती थी।पति ने आरोप लगाया कि लॉन में पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। शादी समारोह के दौरान बराती और अन्य लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं। इससे आए दिन बदायूं-बरेली मार्ग पर जाम की स्थिति बनती है। पति ने जाम लगने के दौरान वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें एंबुलेंस जाम में फंसी साफ दिख रही है।बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम उन्होंने नहीं कराया था। हालांकि जाम के वक्त ही उन्होंने पुलिस को फोन पर सूचना दे दी थी। शुक्रवार को अंतिम संस्कार करने की वजह से वह तहरीर नहीं दे पाए थे। आज संंबंधित मैरिज हॉल संचालक के विरुद्ध तहरीर देंगे। इधर, सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि जाम में फंसने से महिला की मौत के मामले की जानकारी नहीं है। यदि शिकायत मिलेगी तो जांच कराई जाएगी।