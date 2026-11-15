Budaun News: जमानत पर छूटे आरोपियों ने निकाला जुलूस, दहशत में आया पीड़ित परिवार

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नगर के मोहल्ला हरना तकिया निवासी भूरी पत्नी रशीद उर्फ हाफिज ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में कहा है कि वर्ष 2025 में उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया था। इस मामले में जिला अदालत से आरोपियों की जमानत खारिज हो गई थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई।भूरी का आरोप है कि जेल से रिहा होने के बाद फाजिल, आमिल, आकिल, आदिल उर्फ अय्या कैफ, कामिल, सोहेल, अमन उर्फ मिलु, मोहसिन, इसरार उर्फ बंटू और कासिम ने गाड़ियों के काफिले के साथ मोहल्ले की गलियों में जुलूस निकाला। इस दौरान गालीगलौज, हुड़दंग और नारेबाजी की गई। पीड़िता ने इसे हाईकोर्ट की जमानत शर्तों का उल्लंघन बताते हुए परिवार की सुरक्षा की मांग की है।सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।