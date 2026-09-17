Budaun News: स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 मीटर का रनिंग ट्रैक हो रहा तैयार
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:54 PM IST
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बदायूं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लंबे समय से निर्माण कार्य चलने से मैदान में गड्ढे हो गए थे, जिससे एथलीटों को अभ्यास में परेशानी हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने हाल ही में स्टेडियम का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी परेशानी डीएम को बताई थी, इसके बाद डीएम ने मैदान ठीक कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर खेल विभाग ने ट्रैक बनाने का काम तेज कर दिया है। स्टेडियम में मिट्टी समतल कर ट्रैक को दौड़ने योग्य बनाया जा रहा है। जल्द ही इस पर एथलीट अभ्यास कर सकेंगे।
खेल प्रेमियों और कोचों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि रनिंग ट्रैक बनने से न केवल वर्तमान खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, बल्कि नए एथलीट भी तैयार हो सकेंगे। जिला क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया ने बताया कि निर्माण कार्य के साथ-साथ खिलाड़ियों के लिए 100 मीटर का रनिंग ट्रैक तैयार किया जा जा रहा है। इसका काम शुरू करवा दिया गया है। इससे अब एथलीटों को अभ्यास करने में दिक्कत नहीं होगी और आराम से अभ्यास कर सकेंगे।
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निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी परेशानी डीएम को बताई थी, इसके बाद डीएम ने मैदान ठीक कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर खेल विभाग ने ट्रैक बनाने का काम तेज कर दिया है। स्टेडियम में मिट्टी समतल कर ट्रैक को दौड़ने योग्य बनाया जा रहा है। जल्द ही इस पर एथलीट अभ्यास कर सकेंगे।
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खेल प्रेमियों और कोचों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि रनिंग ट्रैक बनने से न केवल वर्तमान खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, बल्कि नए एथलीट भी तैयार हो सकेंगे। जिला क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया ने बताया कि निर्माण कार्य के साथ-साथ खिलाड़ियों के लिए 100 मीटर का रनिंग ट्रैक तैयार किया जा जा रहा है। इसका काम शुरू करवा दिया गया है। इससे अब एथलीटों को अभ्यास करने में दिक्कत नहीं होगी और आराम से अभ्यास कर सकेंगे।
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