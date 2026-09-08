Budaun News: बैडमिंटन में 16 टीमों के 32 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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बैडमिंटन में 16 टीमों के 32 खिलाड़ियों ने दिखाया दमबिसौली। नगर के एक स्कूल में चल रहे द विजडम बैडमिंटन टूर्नामेंट-2026 में पहले दिन आठ मुकाबले हुए। इसमें 16 टीमों के 32 खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। कई मुकाबले आखिरी अंक तक संघर्षपूर्ण रहे, जिनमें से तीन मुकाबले तीन सेट तक चले।पहले मुकाबले में यश-हर्ष ने ओमेंद्र-दीपक की जोड़ी को टक्कर दी। योगेश-मन्नू और हैप्पी-अन्नू के बीच भी कांटे की टक्कर हुई। शिवम वार्ष्णेय-मितांश पाराशरी की जोड़ी को दीपांशु-अभिजीत ने 2-0 से हराया। राजू साहनी-शिविन और विवेक सक्सेना-मानव के बीच मुकाबला तीन सेट तक चला। शिखर मिश्रा-शुभम गर्ग और विशु गोयल-विभोर अग्रवाल के बीच मुकाबले में विशु-विभोर की टीम विजयी रही।