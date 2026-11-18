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आदेश के अनुसार, 11 निरीक्षकों को शाहजहांपुर, 8 निरीक्षकों को बरेली और 7 निरीक्षकों को पीलीभीत जनपद में स्थानांतरित किया गया है। शाहजहांपुर जाने वालों में सतीश कुमार यादव, अनिल कुमार, सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार दुबे, सुपेन्द्र मलिक, राहुल कुमार, नीरज कुमार, मनोज कुमार, शाहिद अली, सौरभ सिंह और अवधेश कुमार मिश्रा शामिल हैं।बरेली जाने वालों में अरिहन्त कुमार सिद्धार्थ, सहन सरवीर सिंह, उदयवीर सिंह, विनोद कुमार मौर्य, धनन्जय सिंह, विनोद कुमार वर्धन, अजय कुमार शर्मा और हरेन्द्र सिंह हैं। पीलीभीत जाने वालों में ऋषिपाल सिंह, चमन गिरि, देवेन्द्र कुमार, हरवीर सिंह, मनोज कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और अश्वनी कुमार शामिल हैं। तबादलों से दातागंज, सिविल लाइंस, मूसाझाग सहित कई कोतवाली और थाने खाली हो जाएंगे। संवाद