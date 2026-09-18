बिजनौर में भैंस चोरों से पुलिस की मुठभेड़, तीन गिरफ्तार; दो बदमाश और एक आरक्षी घायल

चेकिंग के दौरान मिली चोरी की भैंसों की सूचना

17 सितंबर को पुलिस हरेवली मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की भैंसों को पिकअप गाड़ी से ले जाया जा रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की। पुलिस को देखकर बदमाश पिकअप को बिरलाफार्म की ओर जाने वाली कच्ची चकरोड पर ले गए। कुछ दूर आगे जाकर पिकअप पेड़ से टकरा गई।



भागते समय पुलिस पर किया फायर

पुलिस के अनुसार, पिकअप के पेड़ से टकराने के बाद बदमाश भागने लगे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया। बदमाशों की गोली से आरक्षी मोहित भी घायल हो गया। घायल बदमाशों और आरक्षी को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया।