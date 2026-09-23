Bijnor News: नफीस की हत्या के तीन आरोपी डेढ़ माह बाद गिरफ्तार

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नफीस की हत्या के मामले में उसकी मां तसवीरन की तहरीर पर दो भाई उवैस और साजिद के अलावा सितारा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान उवैस के भाई आरिफ, शुऐब और महफूज के नाम भी सामने आए। पुलिस ने जांच और पूछताछ के आधार पर तीनों को भी आरोपी बनाया था। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी उवैस ने बताया था कि नफीस के उसकी बहन से करीब सात वर्षों से प्रेम संबंध थे। वह इस रिश्ते का लगातार विरोध करता था।पुलिस के मुताबिक 29 जून की तड़के उवैस ने नफीस को घर के पास देखा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उवैस ने अपने भाई महफूज को भी बुला लिया। दोनों ने नफीस को पकड़कर घर के अंदर बंद कर दिया और कुल्हाड़ी की बट से पीटा। इसके बाद उसके दोनों हाथ रस्सी से बांधकर आंख और मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। आरोपियों ने एक परिचित की कार मंगाई और बेहोशी की हालत में नफीस को कार में डालकर मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर के मजरा फजलाबाद ले गए थे। पुलिस के अनुसार, वहां चाकू से गला रेतकर नफीस की हत्या कर दी गई और शव खंदक में फेंककर आरोपी फरार हो गए।सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि आरिफ, शुऐब और महफूज को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।