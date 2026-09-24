Bijnor News: बनखला मामले में बोले सांसद चंद्रशेखर, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय

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गांव पहुंचने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव पहुंच चुके हैं। यदि मौके पर लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है तो वह स्वयं भी वहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजनौर जिले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का संगठन मजबूत है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि यदि किसी के साथ ज्यादती होती है तो इसकी जवाबदेही पुलिस-प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई असामाजिक गतिविधि करता है या देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को प्रशासन को चिह्नित करना चाहिए। सांसद ने कहा कि यदि किसी के साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई होती है तो सरकार और प्रशासन की शाख पर बात आती है। सांसद के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।बिजनौर तक नहीं पहुंची तहसील से जांचबनखला में मस्जिद पर चल रहे विवाद में नगीना तहसील की ओर से जांच की जा रही है। तीन दिन पहले तहसील अधिकारियों, कानूनगो और लेखपाल ने यहां निरीक्षण भी किया था। बुधवार की शाम तक नगीना से बिजनौर जिला प्रशासन के पास इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची थी। एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने बताया कि जांच रिपोर्ट के संबंध में बात हुई है। अभी तक उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है।