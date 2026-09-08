Bijnor News: अनिल से तेज दौड़ी मालगाड़ी, चपेट में आकर मौत

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-आधार कार्ड से मुरादाबाद निवासी के रूप में हुई शिनाख्तसंवाद न्यूज एजेंसीधामपुर। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव लालापुर पीपलसाना निवासी अनिल (29) की सोमवार दोपहर मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा नहटौर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास हुआ। अनिल मालगाड़ी से बचने के लिए दौड़कर रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहा था।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मालगाड़ी तेजी से नगीना की ओर आ रही थी। युवक ने भागकर ट्रैक पार करने की कोशिश की, लेकिन मालगाड़ी उस तक पहुंच गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के चिथड़े उड़ गए। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले आधार कार्ड से हुई। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने मालगाड़ी को देखने के बावजूद दौड़कर ट्रैक पार करने का प्रयास किया। वह ट्रैक पार नहीं कर सका और मालगाड़ी की चपेट में आ गया। युवक मालगाड़ी के साथ करीब 50 मीटर तक घिसटता चला गया। राजकीय रेलवे पुलिस के चौकी प्रभारी कौशल किशोर ट्विंकल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जीआरपी मृतक के परिजनों को सूचना देने का प्रयास कर रही है।