फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   A leopard dragged a disabled woman from her doorstep and ate her.

Bijnor News: घर की दहलीज से दिव्यांग महिला को खींचकर खा गया गुलदार

Fri, 11 Sep 2026 01:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
A leopard dragged a disabled woman from her doorstep and ate her.
नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद
नजीबाबाद / जलालाबाद। जलालाबाद क्षेत्र के गांव आलोपुर में बृहस्पतिवार सवेरे करीब छह बजे घर का दरवाजा खोलते ही गुलदार अविवाहित दिव्यांग बबीता देवी (42) को झपट्टा मारकर खींचकर ले गया। परिजनों ने बाहर निकलकर देखा तो पास ही खून पड़ा था। उन्होंने ग्रामीणों के साथ गांव के नजदीक गन्ने के खेतों में महिला को तलाशा तो गुलदार खेत में महिला के शव को खाता हुआ मिला। भीड़ को देख गुलदार खेतों में भाग गया।
विज्ञापन

गांव निवासी रूपेंद्र सिंह उर्फ बबलू अपनी पत्नी रेखा, पुत्र देव और बहन बबीता देवी के साथ रहता है। बृहस्पतिवार को करीब छह बजे जैसे ही बबीता ने घर का दरवाजा खोला तो गुलदार उसे जबड़े में भींचकर खींच ले गया। घटना के समय बबीता की भाभी रेखा और भतीजा देव घर पर थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर निकल कर देखा तो पास में ही खून पड़ा हुआ था। रात को गांव में गुलदार देखा गया था। परिजनों ने शोर मचाया और मंदिर से ऐलान कराया गया। सुनते ही परिजन और ग्रामीण खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ गए। घर से करीब 300 मीटर के फासले पर गन्ने के खेत से गुलदार के गुर्राने की आवाज सुन ग्रामीणों ने शोर मचाया तो वह मृत महिला को छोड़कर भाग गया। तब तक गुलदार महिला बबीता का एक हाथ और गर्दन के पास का हिस्सा खा चुका था। सूचना मिलते ही एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ सुनील कुमार सिंह, सामाजिक वानिकी के रेंजर रामकुमार घटनास्थल पर पहुंचे।
विज्ञापन

महिला का शव रखकर दिया धरना
ग्रामीणों ने महिला की मौत के लिए वन विभाग की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराते हुए वन दरोगा परशुराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने महिला के शव को साथ लेकर धरना शुरू कर दिया। वन विभाग ने ड्रोन उड़ाकर गुलदार की तलाश की। घटनास्थल के पास पिंजरा भी लगाया गया है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को समझा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि 20 दिन पहले गांव क्षेत्र के गांव खुशहालपुर मड़का में भी गुलदार ने एक बालक को निवाला बनाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
गुलदार की तलाश की जा रही है। ड्रोन भी तलाश में लगाए गए हैं। साथ ही गांव में पिंजरा भी लगवाया गया है। -जय सिंह कुशवाह, डीएफओ बिजनौर

नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद

नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद

नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद

नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद

नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद

नजीबाबाद-डबल फाटक फ्लाईओवर पर धरने पर बैठे किसान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed