फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   The change in direction of the Malan River caused damage to the stud and the road.

Bijnor News: मालन नदी के बदले रुख से स्टड और मार्ग को पहुंचा नुकसान

Fri, 11 Sep 2026 01:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
The change in direction of the Malan River caused damage to the stud and the road.
मंडावली/नजीबाबाद। मालन नदी के बढ़े जलस्तर ने मंडावली-मौजमपुर की मार्ग और भूमि कटान रोकने के लिए लगाए गए स्टड को नुकसान पहुंचाया है। नदी की धारा स्टड से टकराकर बह रही है। जिसे लेकर किसानों और ग्रामीणों में भूमि कटान की चिंता सताने लगी है।
विज्ञापन

मंडावली-मौजमपुर मार्ग सिकरौड़ा, राजपुर नवादा, लालपुर, कल्याणपुर, हकीमपुर, हरेवली, रामनगर, मुंडनपुर समेत कई गांवों को जोड़ता है। मालन नदी रामनगर व मुंडनपुर से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर बहती है। बरसात में नदी के उफान पर आने से गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों की मांग पर कई साल पहले सिंचाई विभाग ने स्टड लगाए थे, जिसके बाद गांव की तरफ कटान रुक गया था। लेकिन इस बार नदी ने रुख बदलकर मार्ग और स्टड को नुकसान पहुंचाया है।
विज्ञापन

ग्रामीण मास्टर रमेश चौधरी, विश्वेंद्र ठाकुर, अरविंद त्यागी ने बताया कि मालन की मुख्यधारा मार्ग से टकरा रही है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। किसान सत्यवीर सिंह, रामकिशन ने बताया कि स्टड क्षतिग्रस्त होने से नदी खेतों की तरफ कटान कर रही है। पक्का तटबंध ही स्थायी समाधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर सिंचाई विभाग के जिला नोडल अधिकारी अरुण सचदेवा ने बताया कि टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। क्षतिग्रस्त स्टड को दुरुस्त कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed