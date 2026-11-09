Bijnor: रेलवे क्रॉसिंग पर सीएनजी सिलिंडरों से भरे टैंकर में गैस रिसाव, दो ट्रेनें प्रभावित

करीब एक घंटे तक थमीं रहीं सांसे

सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान आरवीएस फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक कपिल चौहान ने गैस सिलिंडरों के वाल्वों को बंद करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, इस दौरान एक घंटे से अधिक समय तक फाटक पर गैस का रिसाव होता रहा। रिसाव बंद होने के बाद रात करीब तीन बजे टैंकर को रेलवे फाटक से हटाया गया। इसके बाद सड़क यातायात और रेल संचालन सुचारु हो सका। प्रारंभिक तौर पर टैंकर की पाइपलाइन फटने से गैस रिसाव होने की संभावना है। टैंकर एचपीसीएल के अंतर्गत हिसार की एक कंपनी का था और गैस आपूर्ति के लिए नगीना आ रहा था। घटना के बाद टैंकर को वापस कंपनी ले जाया गया।