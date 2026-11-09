Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Gas leakage in tanker filled with CNG cylinders at railway crossing, two trains affected

Bijnor: रेलवे क्रॉसिंग पर सीएनजी सिलिंडरों से भरे टैंकर में गैस रिसाव, दो ट्रेनें प्रभावित

Mon, 09 Nov 2026 10:45 PM IST
Pratyush Sharma न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, बिजनौर
न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, बिजनौर Published by: Pratyush Sharma Updated Mon, 09 Nov 2026 10:45 PM IST
सार

दिवाली की रात नगीना में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कोतवाली मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर सीएनजी गैस से भरे टैंकर में अचानक तेज रिसाव शुरू होने से अफरा-तफरी मच गई। गैस का रिसाव होता देख चालक ने टैंकर से उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। वहीं रेलवे और पुलिस प्रशासन ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए ट्रेनों का संचालन रुकवा दिया तथा सड़क यातायात को बंद कराकर मार्ग परिवर्तन कर दिया। 

विज्ञापन
Gas leakage in tanker filled with CNG cylinders at railway crossing, two trains affected
रेलवे के इस नियम से बुर्जुर्गों और महिलाओं को फायदा, आराम से होगी पूरी यात्रा - फोटो : Istock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रामपुर से सीएनजी गैस लेकर एक टैंकर नगीना स्थित ईवीएस पेट्रोल पंप पर गैस की आपूर्ति करने आ रहा था। शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि करीब सवा बजे जैसे ही टैंकर नगीना के रेलवे फाटक पर पहुंचा, उस दौरान ट्रेन के आवागमन के कारण फाटक बंद था। इसी बीच अचानक तेज आवाज के साथ टैंकर से सीएनजी गैस का रिसाव शुरू हो गया। टैंकर में करीब 60 गैस सिलिंडर भरे होने के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई।

विज्ञापन
Trending Videos

रेलवे और पुलिस प्रशासन ने लिया एक्शन
गैस का तेज रिसाव देखकर टैंकर चालक मनोज कुमार तत्काल वाहन से उतरकर सुरक्षित दूरी पर चला गया। रेलवे गेटमैन ने टैंकर से गैस रिसाव होते देखा तो तत्काल स्टेशन मास्टर मारूफ अली को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन मास्टर ने अप और डाउन दोनों रेलवे लाइनों पर ट्रेनों का संचालन रुकवा दिया। सूचना मिलते ही नगीना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से फाटक के दोनों ओर यातायात बंद कराकर वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

करीब एक घंटे तक थमीं रहीं सांसे
सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान आरवीएस फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक कपिल चौहान ने गैस सिलिंडरों के वाल्वों को बंद करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, इस दौरान एक घंटे से अधिक समय तक फाटक पर गैस का रिसाव होता रहा। रिसाव बंद होने के बाद रात करीब तीन बजे टैंकर को रेलवे फाटक से हटाया गया। इसके बाद सड़क यातायात और रेल संचालन सुचारु हो सका। प्रारंभिक तौर पर टैंकर की पाइपलाइन फटने से गैस रिसाव होने की संभावना है। टैंकर एचपीसीएल के अंतर्गत हिसार की एक कंपनी का था और गैस आपूर्ति के लिए नगीना आ रहा था। घटना के बाद टैंकर को वापस कंपनी ले जाया गया।

विज्ञापन

मारूफ अली, स्टेशन मास्टर, नगीना
रेलवे गेटमैन से टैंकर में गैस रिसाव की सूचना मिलते ही तत्काल उच्च सतर्कता बरती गई। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अप और डाउन दोनों रेलवे लाइनों पर ट्रेनों का संचालन रुकवा दिया गया। उपासना एक्सप्रेस को बुंदकी में करीब एक घंटे तथा हिमगिरी एक्सप्रेस को पुरैनी में लगभग 35 मिनट तक रोका गया। गैस रिसाव बंद होने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू कराया गया।  

कपिल चौहान, प्रबंधक, आरवीएस फिलिंग स्टेशन, नगीना
मुझे रात करीब 2:25 बजे टैंकर से गैस रिसाव होने की सूचना पुलिस द्वारा मिली थी। सूचना मिलते ही वह तत्काल मौके पर पहुंचे। टैंकर में करीब 60 गैस सिलिंडर मौजूद थे। उन्होंने टैंकर के सभी गैस वाल्व बंद करने की कार्रवाई की और करीब 20 से 25 मिनट की मशक्कत के बाद रिसाव बंद कराने में सफलता मिली।

दिवाली की रात नगीना में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कोतवाली मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर सीएनजी गैस से भरे टैंकर में अचानक तेज रिसाव शुरू होने से अफरा-तफरी मच गई। गैस का रिसाव होता देख चालक ने टैंकर से उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। वहीं रेलवे और पुलिस प्रशासन ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए ट्रेनों का संचालन रुकवा दिया तथा सड़क यातायात को बंद कराकर मार्ग परिवर्तन कर दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed