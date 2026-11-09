{"_id":"6af17d8aa041339df907cb09","slug":"bijnor-e-rickshaw-crashes-into-a-stationary-truck-one-passenger-dies-daughters-injured-youth-killed-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: खड़े ट्रक से टकराई ई-रिक्शा, पिता की मौत, बेटियां घायल; दो बाइकों की टक्कर में युवक की जान गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह करीब पांच बजे सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहा था।

Trending Videos

किरतपुर निवासी दिनेश कुमार अपनी दो पुत्रियों खुशबू (24) और दीक्षा (27) के साथ ई-रिक्शा से किरतपुर से नजीबाबाद होते हुए अयोध्या जाने के लिए निकले थे। गांव चौगांवा के निकट ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गई।



विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे में दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर नजीबाबाद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जाब्तागंज निवासी ई-रिक्शा चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुशबू और दीक्षा को मामूली चोटें आई हैं।

सूचना पर जलालाबाद चौकी प्रभारी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है, तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।



विज्ञापन

दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत

किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव फुतल्लोपुर निवासी संजू (34) पुत्र नरपाल सिंह अपने चचेरे भाई ऋषभ के साथ बाइक से किसी कार्य से बिजनौर से चांदपुर के लिए जा रहा था। जैसे ही संजू हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव रौनिया के पास पहुंचा, तभी सामने से तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी।