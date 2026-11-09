Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: E-rickshaw crashes into a stationary truck; one passenger dies, daughters injured; youth killed

बिजनौर: खड़े ट्रक से टकराई ई-रिक्शा, पिता की मौत, बेटियां घायल; दो बाइकों की टक्कर में युवक की जान गई

Mon, 09 Nov 2026 01:30 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 09 Nov 2026 01:30 PM IST
सार

किरतपुर निवासी दिनेश कुमार अपनी दो बेटियों के साथ अयोध्या जाने के लिए निकले थे। गांव चौगांवा के निकट हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव रौनिया के पास दो बाइकों की टक्कर में संजू की जान चली गई। 

विज्ञापन
Bijnor: E-rickshaw crashes into a stationary truck; one passenger dies, daughters injured; youth killed
दुर्घटना - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह करीब पांच बजे सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहा था।
विज्ञापन

 
Trending Videos

किरतपुर निवासी दिनेश कुमार अपनी दो पुत्रियों खुशबू (24) और दीक्षा (27) के साथ ई-रिक्शा से किरतपुर से नजीबाबाद होते हुए अयोध्या जाने के लिए निकले थे। गांव चौगांवा के निकट ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे में दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर नजीबाबाद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जाब्तागंज निवासी ई-रिक्शा चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुशबू और दीक्षा को मामूली चोटें आई हैं।
सूचना पर जलालाबाद चौकी प्रभारी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है, तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।
 
विज्ञापन

दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत
किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव फुतल्लोपुर निवासी संजू (34) पुत्र नरपाल सिंह अपने चचेरे भाई ऋषभ के साथ बाइक से किसी कार्य से बिजनौर से चांदपुर के लिए जा रहा था। जैसे ही संजू हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव रौनिया के पास पहुंचा, तभी सामने से तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी।

दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उपचार के लिए दोनों को बिजनौर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल संजू को चिकित्सकों ने हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। जहां संजू की उपचार के लिए ले जाते वक्त देर रात रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विवेचन अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि मृतक के भाई प्रवीत कुमार ने तहरीर दी है। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed