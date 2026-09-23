Bijnor News: चार दिन बाद वायरल हुआ बिजली टीम से मारपीट का वीडियो

18 सितंबर को जेई संदीप कुमार शर्मा सहायक अभियंता, मीटर एवं अन्य कर्मचारियों की टीम के साथ बागड़पुर में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचे थे। टीम को परिसर में लगे मीटर की इनकमिंग केबल में कट लगाकर अतिरिक्त केबल के माध्यम से किचन में हीटर चलाने और दुकानों को विद्युत आपूर्ति किए जाने का मामला मिला था। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने टीम के साथ अभद्रता शुरू कर दी। जेई और टीम को घेरकर मारपीट की गई। आरोप है कि महिलाओं को बुलाकर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाने की धमकी भी दी गई। ग्राम प्रधान ने भी जेई पर ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों की ओर से थाने में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। सीओ देश दीपक ने बताया कि मामले की जांच चल रही। सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।