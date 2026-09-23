फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Four days later, the video of the assault on the electricity team went viral.

Bijnor News: चार दिन बाद वायरल हुआ बिजली टीम से मारपीट का वीडियो

Wed, 23 Sep 2026 01:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Four days later, the video of the assault on the electricity team went viral.
वायरल वीडियो में बिजली विभाग की टीम से मारपीट करते दिखते ग्रामीण: स्रोत वीडियो
चांदपुर। क्षेत्र के गांव बागड़पुर में बिजली कनेक्शन और मीटर की जांच करने पहुंची विद्युत विभाग की टीम के जूनियर इंजीनियर (जेई) से मारपीट और अभद्रता का वीडियो घटना के चार दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग जेई और विभागीय टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।
विज्ञापन

18 सितंबर को जेई संदीप कुमार शर्मा सहायक अभियंता, मीटर एवं अन्य कर्मचारियों की टीम के साथ बागड़पुर में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचे थे। टीम को परिसर में लगे मीटर की इनकमिंग केबल में कट लगाकर अतिरिक्त केबल के माध्यम से किचन में हीटर चलाने और दुकानों को विद्युत आपूर्ति किए जाने का मामला मिला था। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने टीम के साथ अभद्रता शुरू कर दी। जेई और टीम को घेरकर मारपीट की गई। आरोप है कि महिलाओं को बुलाकर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाने की धमकी भी दी गई। ग्राम प्रधान ने भी जेई पर ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों की ओर से थाने में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। सीओ देश दीपक ने बताया कि मामले की जांच चल रही। सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो में बिजली विभाग की टीम से मारपीट करते दिखते ग्रामीण: स्रोत वीडियो

वायरल वीडियो में बिजली विभाग की टीम से मारपीट करते दिखते ग्रामीण: स्रोत वीडियो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed