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रविवार की रात खनन सामग्री से भरा डंपर रात करीब 8:40 बजे चंदक रेलवे फाटक के दोनों बूम के बीच पहुंचते ही तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गया। चालक ने डंपर को दोबारा स्टार्ट कर आगे बढ़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। डंपर के फाटक के बीच खड़े होने से रेलवे फाटक बंद नहीं हो सका।इसी दौरान रात करीब 8:50 बजे लक्सर की ओर से डाउन दिशा में आ रही मालगाड़ी को फाटक से कुछ दूरी पर रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक बाधित होने से जम्मू-तवी-कोलकाता रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दूसरे डंपर की मदद से खराब डंपर को पीछे खिंचवाकर रेलवे फाटक से हटवाया। रात करीब 9:35 बजे डंपर हटने के बाद रेल यातायात सुचारू हो सका। इस दौरान करीब 55 मिनट तक रेलवे संचालन प्रभावित रहा।सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि रेल फाटक पर एक ट्रक खराब हो गया था, कुछ ही देर के बाद उसे हटवाया गया। एक मालगाड़ी जरूर प्रभावित हुई थी, कुछ ही देर के बाद यातायात सुचारु कर दिया गया था।...