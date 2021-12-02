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लोकेंद्र कुमार जोशी (48) शनिवार को दान मांगने के लिए सुबह करीब सात बजे घर से मुरादाबाद जाने के लिए निकले थे। वह नूरपुर बस स्टैंड से रोडवेज बस में सवार हुए। शिक्षिका दीपिका चौहान मुरादाबाद जिले के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थीं। वह भी उसी रोडवेज बस से अपने स्कूल जा रहीं थीं। बस बिजनौर-मुरादाबाद मार्ग पर थाना छजलैट क्षेत्र से आगे गांव लडावली के निकट पहुंची तो बस चालक गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने लगा। तभी बस की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार चार यात्रियों की मौत हो गई। इनमें लोकेंद्र कुमार जोशी और शिक्षिका दीपिका चौहान भी शामिल थीं। मुरादाबाद पुलिस ने हादसे की सूचना दोनों के परिजनों को दी। शनिवार देर शाम दोनों के शव उनके गांव लाए गए तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। विवेचक हरेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को गमगीन माहौल में शवों का अंतिम संस्कार किया गया।

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शिवाला कलां। शनिवार को बिजनौर-मुरादाबाद मार्ग पर बस और गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में मारे गए चार लोगों में रतनगढ़ निवासी लोकेंद्र कुमार जोशी और चांदपुर क्षेत्र के गांव जाफरपुर कोट निवासी शिक्षिका दीपिका चौहान (30) भी शामिल थे। दोनों हादसे का शिकार हुई बस में सवार थे। शनिवार देर शाम तक दोनों के शव गांव लाए गए तो मातम पसर गया। गमगीन माहौल में रविवार को दोनों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया।