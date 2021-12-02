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रविवार शाम करीब तीन बजे रेलवे स्टेशन स्योहारा से कांठ की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे खंभा नंबर 1433 के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रवेज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के दाहिने हाथ पर रानी नाम का टैटू बना मिला। उसकी जेब से एक पर्ची बरामद हुई, जिस पर मोबाइल नंबर लिखा था।पुलिस ने पर्ची पर लिखे नंबर पर संपर्क किया तो एक महिला ने फोन उठाया। उसने अपना नाम रानी बताया। पुलिस ने महिला को मृतक का हुलिया बताया तो उसने उसकी पहचान अपने पति शिवा (35) पुत्र शंकर निवासी ब्रजघाट, जनपद हापुड़ के रूप में की। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।सीओ धामपुर डा. अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव मिला था। जेब से मिली पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौत के कारणों का पता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।