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लंगूर को जिस दिशा में बांध दिया जाता है, उस ओर के बंदर इलाका छोड़कर दूसरे स्थान पर भाग जाते हैं। रविवार को लंगूर सड़क किनारे एक मकान के बाहर रस्सी से बंधा था। इसी दौरान उछल-कूद करते समय वह बिजली के केबल में उलझ गया। लंगूर ने केबल में कई चक्कर लगा लिए और रस्सी भी उसमें फंस गई।यह देखकर सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी कृषि आनंद सिंह चौहान लोगों के साथ डंडा लेकर लंगूर के पास पहुंचे। उन्होंने सूझबूझ से पहले लंगूर को शांत किया और फिर सावधानीपूर्वक केबल में फंसी रस्सी को निकाला। इसके बाद लंगूर को सुरक्षित उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया।आनंद सिंह चौहान ने बताया कि लंगूर को गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाने के लिए कॉलोनी के लोगों ने करीब 12 हजार रुपये की लागत से लोहे का शेड बनवाया है। नागरिक प्रतिदिन उसके खाने के लिए फल, रोटी और दूध की व्यवस्था करते हैं। लंगूर भी कॉलोनी के लोगों से काफी घुल-मिल गया है। उसका स्वभाव देखने में भले ही डरावना लगता हो, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं, वे उससे नहीं घबराते।