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एसडीएम प्रशांत वर्मा, सीओ सुनील कुमार सिंह ने रविवार को भी नांगल सोती की गंगा घाट पर घंटों कैंप कर महिला की तलाश कराई। एसडीआरएफ, पीएसी और गोताखोरों की टीम ने रविवार को पूरे दिन सैनी परिवार की डॉली उर्फ गुड़िया की तलाश की। नांगल सोती के थाना प्रभारी विकास कुमार ने सर्च टीमों के साथ स्वयं कई किलोमीटर तक गंगा का भ्रमण कर संभावित स्थानों पर गंगा में समायी महिला की तलाश कराई लेकिन छठे दिन का अभियान थामने तक निराशा ही हाथ लगी। उधर प्रशासन ने लापता महिला की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी रखने की बात कही है।गंगा स्नान के दौरान महिला के साथ दो चचेरे भाई सूरज उर्फ छोटू , हर्षित और एक 11 वर्षीय बालिका दिव्यानी गंगा में डूबी थे। सूरज और हर्षित के शव मिल चुके हैं जबकि दिव्यानी को बचा लिया गया था।