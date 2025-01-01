Bijnor News: धनतेरस की तैयारी पूरी, सज गई दुकानें, ग्राहकों की इंतजार

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धनतेरस पर नई वस्तुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इसी को देखते हुए लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल और अन्य घरेलू उपकरणों की मांग बढ़ी है।। वहीं, बर्तन बाजार में भी स्टील, पीतल और तांबे के बर्तनों की बिक्री को लेकर दुकानदारों को अच्छी उम्मीद है। दुकानों पर तरह-तरह के बर्तनों की मांग बढ़ी है। उधर, सराफा बाजार में भी धनतेरस को लेकर पूरी तैयारी है। सोने और चांदी के आभूषणों के साथ ही सिक्कों की खरीदारी होगी। ग्राहकों को विभिन्न डिजाइन और वजन के सिक्के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब दुकानदारों को धनतेरस के दिन बाजार में खरीदारों की भीड़ जुटने और कारोबार में तेजी आने का इंतजार है।शहर के सिविल लाइन और सदर बाजार में दुकानें सजने लगी हैं। मिठाई, कपड़ों से लेकर सभी दुकानों पर रौनक है। सड़क पर इलेट्रॉनिक झालर सहित रंग-बिरंगी लाइटों की खरीदारी शुरू हो गई है। इसके अलावा घर की साज-सज्जा के सामानों की खरीदारी भी हो रही है।99.99 प्रतिशत हॉलमार्क शुद्धता चांदी की अधिक मांग : सिद्धार्थ अग्रवालसराफा सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि सोने, चांदी के सिक्कों के साथ ही आभूषण की मांग बढ़ रही है। धनतेरस पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। 99.99 प्रतिशत हॉलमार्क शुद्धता वाले चांदी सिक्कों की ग्राहक खूब मांग कर रहे हैं।त्योहार से पहले इलेक्ट्राॅनिक उत्पादों की बिक्री बढ़ी : शुभम गोयलद मोबाइल प्वाइंट संचालक शुभम गोयल का कहना है कि धनतेरस और दीपावली को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह है। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की अधिक मांग है। इसके अलावा एलईडी, फ्रिज, वाशिंग मशीन सहित अन्य उपकरणों की बिक्री हो रही है। धनतेरस के लिए बुकिंग हुई है। कुछ कंपनियां ग्राहको लुभाने के लिए खरीदारी पर छूट भी दे रही हैं।