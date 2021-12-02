Bijnor News: पोस्टमार्टम में महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं, विसरा जांच को भेजा
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:54 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:54 AM IST
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नहटौर। मोहल्ला सराय रजब अली में चाय पीने के बाद हुई महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। चिकित्सकों ने विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती महिला के भाई और भाई के ससुर की हालत में सुधार के बाद दोनों को घर भेज दिया गया।
मंगलवार को मकान बेचने के सिलसिले में गाजियाबाद के लोनी से मोहल्ले पहुंची जायदा की चाय पीने के बाद हालत बिगड़ गई थी। उसकी मौत हो गई थी। उसके भाई आबिद और भाई के ससुर अशफाक की भी हालत बिगड़ गई थी। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। पुलिस के अनुसार, हालत में सुधार होने पर दोनों को अस्पताल से घर भेज दिया गया।
पुलिस उपाधीक्षक अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इसके चलते विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
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पति के पैतृक गांव में किया गया महिला का दफीना
परिजनों के अनुसार, बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जायदा के शव को उसके पति के पैतृक गांव नकीबपुर ले जाया गया। असर की नमाज के बाद गमगीन माहौल में शव को गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया। महिला की मौत से गांव में शोक व्याप्त है।
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मंगलवार को मकान बेचने के सिलसिले में गाजियाबाद के लोनी से मोहल्ले पहुंची जायदा की चाय पीने के बाद हालत बिगड़ गई थी। उसकी मौत हो गई थी। उसके भाई आबिद और भाई के ससुर अशफाक की भी हालत बिगड़ गई थी। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। पुलिस के अनुसार, हालत में सुधार होने पर दोनों को अस्पताल से घर भेज दिया गया।
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पुलिस उपाधीक्षक अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इसके चलते विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
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पति के पैतृक गांव में किया गया महिला का दफीना
परिजनों के अनुसार, बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जायदा के शव को उसके पति के पैतृक गांव नकीबपुर ले जाया गया। असर की नमाज के बाद गमगीन माहौल में शव को गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया। महिला की मौत से गांव में शोक व्याप्त है।