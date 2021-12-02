Bijnor News: आयुर्वेदिक दवाइयों की दो दुकानों में लगी भीषण आग

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शिवाला कलां-चांदपुर। चांदपुर शहर के ढाली बाजार में बुधवार सुबह आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान में भीषण आग लग गई और लाखों रुपये की आयुर्वेदिक दवाइयां जलकर राख हो गईं। कस्बा चांदपुर निवासी प्रमोद अग्रवाल की ढाली बाजार में आयुर्वेदिक दवाइयां की दो दुकानें हैं। बुधवार सुबह करीब छह बजे राहगीरों ने दुकानों से आग की लपटें उठती देखीं। राहगीरों के शोर मचाने पर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए और दुकान स्वामी को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर पालिका परिषद, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की तीन गाड़ियां और नगर पालिका के टैंकर की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान स्वामी प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि आग से लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।