बिजनौर: किराएदार 'आंटी' के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले दूसरे भाई की भी एड्स से मौत, आशिकों में दहशत का माहौल
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 01 Oct 2026 07:29 PM IST
सार
बिजनौर के एक गांव में एक महिला किराए पर आकर रहने लगी। मोहल्ले के लोगों का उसके घर आना-जाना हो गया। मोहल्ले के लोग उसे आंटी कहकर बुलाने लगे। इस बीच दो चचेरे भाई भी उसके घर गए और कई बार हमबिस्तर हुए। एक भाई की मौत तीन दिन पहले हो गई, जबकि दूसरे ने बीती रात दम तोड़ दिया।
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विस्तार
'किराएदार आंटी' के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले दूसरे भाई की भी बुधवार रात मौत हो गई, जबकि तीन दिन पहले बड़े भाई ने दम तोड़ दिया था। ऐसे में मोहल्ले में महिला से संबंध बनाने वाले अन्य लोगों में दहशत है। लोग चुपचाप अपनी जांच करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्ले में कैंप लगाकर जांच करने की बात कही है।
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बिजनौर शहर से सटे एक गांव में दो साल पहले एक महिला किराए पर रहने आई थी। मोहल्ले में कमरा लेकर रहने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान मोहल्ले के लोगों का उसके कमरे पर आना-जाना शुरू हो गया। इसी बीच 51 वर्षीय व्यक्ति की भी उससे नजदीकी बढ़ गई। इतना ही नहीं, महिला उसके 43 वर्षीय चचेरे भाई के भी करीब हो गई। तीन दिन पहले 51 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि, बुधवार रात को उसके 43 वर्षीय चचेरे भाई ने आखिरी सांस ली। इसकी भी देहरादून में एक अस्पताल में जांच हुई थी, जहां एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
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परिजनों के मुताबिक, वह पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन के सहारे घर पर सांस ले रहा था। उसमें भी वे सभी लक्षण थे, जो मर चुके उसके चचेरे भाई में थे। परिजनों की मानें तो उसने दो साल पहले मोहल्ले में किराए पर रहने आई महिला के साथ संबंध होने की बात बताई। इस दौरान वह महिला के साथ चार बार संपर्क में रहा था।
एचआईवी के शुरुआती लक्षण
- बुखार और ठंड लगना, गले में खराश
- अत्यधिक थकान और कमजोरी
- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द
- त्वचा पर चकत्ते होना
- सूजी हुई लसीका ग्रंथियां
- बुखार और ठंड लगना, गले में खराश
- अत्यधिक थकान और कमजोरी
- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द
- त्वचा पर चकत्ते होना
- सूजी हुई लसीका ग्रंथियां
एचआईवी होने के ये हैं कारण
- असुरक्षित यौन संबंध बनाना
- संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करना
- संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु को गर्भावस्था में
- संक्रमित मां द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने से
- असुरक्षित यौन संबंध बनाना
- संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करना
- संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु को गर्भावस्था में
- संक्रमित मां द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने से
ये बोले सीएमओ
गांव में भी टीम भेजी जा रही है। शिविर लगाकर काउंसलिंग की जाएगी। इससे संक्रमित होने का इतिहास पता चल सकेगा।
- डॉ. कौशलेंद्र सिंह, सीएमओ, बिजनौर
ये भी देखें...
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