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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 1 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 01-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 01-Oct-2026
Saharanpur News: अधिवक्ता एसोसिएशन मांगों के संबंध में किया प्रदर्शनAdvocates' Association staged a protest regarding their demands. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026
Bijnor News: किराएदार बनकर आई थी महिला, दो भाइयों को दे गई एड्स, एक की मौतA woman came as a tenant and passed AIDS to two brothers, killing one. और पढ़ें
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01:28 AM, 01-Oct-2026
Shamli News: फसल अवशेष जलाने पर 30 हजार तक जुर्मानाFine of up to ₹30,000 for burning crop residue. और पढ़ें
01:26 AM, 01-Oct-2026
Bijnor News: जिपं सदस्य के पति और संविदाकर्मियों समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्जFIR lodged against six people including husband of Zilla Panchayat member and contract workers और पढ़ें
01:25 AM, 01-Oct-2026
Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में शिविर आज, आप भी करें रक्तदानCamp in Medical College today, you too can donate blood और पढ़ें
01:24 AM, 01-Oct-2026
Bijnor News: शिक्षा के सितारों का होगा आज सम्मान, सजेगा उत्कृष्टता का मंचStars of education will be honored today, a platform for excellence will be set. और पढ़ें
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01:23 AM, 01-Oct-2026
Shamli News: हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत, फुफेरा भाई घायल
01:21 AM, 01-Oct-2026
Bijnor News: 15 साल की छात्रा समिका सिंह ने लिख डाली किताब15-year-old student Samika Singh wrote a book. और पढ़ें
01:21 AM, 01-Oct-2026
Saharanpur News: कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, दूर तक घसीटा, बिजली के खंभे तोड़ेCar hits scooter, drags it a long distance, and knocks down electric poles. और पढ़ें
01:19 AM, 01-Oct-2026