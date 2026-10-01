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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 1 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 01-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 01-Oct-2026

Saharanpur News: अधिवक्ता एसोसिएशन मांगों के संबंध में किया प्रदर्शन

Advocates' Association staged a protest regarding their demands. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: किराएदार बनकर आई थी महिला, दो भाइयों को दे गई एड्स, एक की मौत

A woman came as a tenant and passed AIDS to two brothers, killing one. और पढ़ें
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01:28 AM, 01-Oct-2026

Shamli News: फसल अवशेष जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना

Fine of up to ₹30,000 for burning crop residue. और पढ़ें
01:26 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: जिपं सदस्य के पति और संविदाकर्मियों समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR lodged against six people including husband of Zilla Panchayat member and contract workers और पढ़ें
01:25 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में शिविर आज, आप भी करें रक्तदान

Camp in Medical College today, you too can donate blood और पढ़ें
01:24 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: शिक्षा के सितारों का होगा आज सम्मान, सजेगा उत्कृष्टता का मंच

Stars of education will be honored today, a platform for excellence will be set. और पढ़ें
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01:23 AM, 01-Oct-2026

Shamli News: हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत, फुफेरा भाई घायल

Bike crashes into truck parked on highway; youth dies, cousin injured.
Bike crashes into truck parked on highway; youth dies, cousin injured. और पढ़ें
01:21 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: 15 साल की छात्रा समिका सिंह ने लिख डाली किताब

15-year-old student Samika Singh wrote a book. और पढ़ें
01:21 AM, 01-Oct-2026

Saharanpur News: कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, दूर तक घसीटा, बिजली के खंभे तोड़े

Car hits scooter, drags it a long distance, and knocks down electric poles. और पढ़ें
01:19 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: अधूरे बिलों से ग्राम पंचायतों में हो गया लाखों रुपये का भुगतान

Incomplete bills resulted in payments of lakhs of rupees to the Gram Panchayats. और पढ़ें
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