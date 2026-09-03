बिजनौर: बुलेट से पटाखे छोड़ने पर कार्रवाई, 50 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए, रोलर से नष्ट कराए

यातायात पुलिस की ओर से जिलेभर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बुलेट मोटरसाइकिलों को रोककर उनके साइलेंसर की जांच की जा रही है। जिन वाहनों में कंपनी के साइलेंसर की जगह मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मिले, उन्हें पुलिस ने उतरवा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से बुलेट चालकों में खलबली रही।

बिजनौर में बुलेट मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी तेज आवाज निकालने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस ने बुलेटों की चेकिंग कर मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए। बाद में 50 से अधिक साइलेंसरों पर रोलर चलाकर उन्हें नष्ट करा दिया गया।

मॉडिफाइड साइलेंसर से बढ़ती है तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण

पुलिस के अनुसार मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज और पटाखे जैसी आवाज निकलती है, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों को परेशानी होती है। इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। कार्रवाई के दौरान उतरवाए गए 50 से अधिक साइलेंसरों को एक जगह एकत्र कराया गया। इसके बाद उन पर रोलर चलाकर उन्हें नष्ट करा दिया गया।



वाहन सीज और प्रवर्तन की कार्रवाई भी जारी रहेगी

एसपी ने कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सीज और अन्य प्रवर्तन कार्रवाई भी जारी रहेगी। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे बुलेट समेत किसी भी वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं।



पुलिस ने साफ किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़क पर तेज आवाज करने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है।