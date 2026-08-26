बिजनाैर: पोल्ट्री फार्म और राहगीरों के लिए दहशत बना गुलदार आखिर पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

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बिजनौर के कासमपुरगढ़ी-माधोवाला मार्ग पर ग्रामीणों और पोल्ट्री फार्म के लिए दहशत बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने तीन दिन पहले गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। बुधवार सुबह गुलदार पिंजरे में फंस गया। उसके पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और लोगों ने राहत की सांस ली। विज्ञापन



लगातार दिखाई दे रहा था गुलदार

कासमपुरगढ़ी-माधोवाला मार्ग पर पिछले कई दिनों से गुलदार दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों के अनुसार वह कई पशुओं और बकरियों को निशाना बना चुका था। इसके अलावा आने-जाने वाले राहगीरों पर भी उसके हमलावर होने की बात सामने आई थी। पास में स्थित पोल्ट्री फार्म के आसपास भी गुलदार लगातार शिकार की तलाश में पहुंच रहा था। विज्ञापन

शिकायत के बाद वन विभाग ने लगाया था पिंजरा

गुलदार की लगातार मौजूदगी और बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी। इसके बाद टीम ने तीन दिन पहले मार्ग पर पिंजरा लगाया था। बुधवार सुबह गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। उसके गुर्राने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पिंजरे में उसे देखा और वन विभाग को सूचना दी।



मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़

गुलदार के पिंजरे में कैद होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने वनकर्मियों को सूचना दी। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और क्षेत्र में बनी दहशत कुछ कम हुई।