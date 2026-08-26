Bijnor News: बालिका ताइक्वांडो में मूलचंद एकेडमी ओवरऑल चैंपियन, किरतपुर अव्वल

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नगर के मूलचंद एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उत्तराखंड और प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के चार दिवसीय बालिका ताइक्वांडो टूर्नामेंट का भव्य समारोह के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता में 173 सीबीएसई स्कूलों के 1573 बालिकाओं ने भाग लिया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बालिका ताइक्वांडो टूर्नामेंट में मेजबान मूलचंद एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने टूर्नामेंट की ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। सत्यवती मेमोरियल एकेडमी किरतपुर को बालिका ताइक्वांडो में प्रथम, समविद गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा को द्वितीय और एजुकोल द गर्ल्स स्कूल धामपुर को तृतीय स्थान मिला। सीबीएसई ऑब्जर्वर पूर्णेन्दु कुमार झा, अंकुर चौधरी और अविनाश कुमार के निर्देशन में यह प्रतियोगिता हुई। आयोजक विद्यालय के एमडी अनिल चौहान एड., प्रधानाचार्या ममता सिंह ने विजेता ताइक्वांडो खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की।

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नजीबाबाद। उत्तराखंड और प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बालिका ताइक्वांडो टूर्नामेंट में मूलचंद एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजीबाबाद ने ताइक्वांडो में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। किरतपुर को प्रथम, मथुरा को द्वितीय और धामपुर को तीसरा स्थान मिला।