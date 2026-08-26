नजीबाबाद। गुलदार: विभाग मुर्गे पर हारा, अब बकरी का सहारा
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:48 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:48 AM IST
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नजीबाबाद। गांव खुशहालपुर मड़का में एक सप्ताह पूर्व बालक को निवाला बनाने वाला गुलदार अब तक पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। वन विभाग ने पिंजरों की जगह बदलने के साथ-साथ मुर्गे के स्थान पर बकरी बांधने की योजना बनाई है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गांव के मुख्य मार्ग पर सफाई अभियान चलवाया है।
ग्राम पंचायत जालबपुर गूदढ़ के गांव खुशहालपुर मड़का निवासी भूदेव कश्यप के छह वर्षीय बेटे नक्श को गुलदार ने निवाला बनाया था। 20 अगस्त की सुबह गांव के पास गन्ने के खेत में एक दिन पहले गायब हुए बालक नक्श के शव अवशेष मिले थे। ग्रामीणों के आक्रोश पर सामाजिक वानिकी ने क्षेत्र में वनकर्मी तैनात कर घटना स्थल के पास गुलदार को पकड़ने के लिए दो पिंजरे लगाए थे।
वन विभाग ने पिंजरों में मुर्गा रखने के साथ हर पैंतरा आजमाया लेकिन गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। करीब एक सप्ताह का समय बीतने के बाद अब वन विभाग ने पिंजरों के जगह और मुर्गे के स्थान पर बकरी बांधने की योजना बनाई है। गुलदार के न पकड़े जाने से ग्रामीणों में अब भी भय का माहौल है। मंगलवार को प्रशासन ने गांव के नजदीक व मुख्य मार्ग पर जेसीबी से झाड़ियां हटवाकर सफाई कराई।
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उधर सामाजिक वानिकी के रेंजर रामकुमार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरों की जगहों में बदला गया है और अब पिंजरों में बकरी बांधने की योजना बनाई है।
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ग्राम पंचायत जालबपुर गूदढ़ के गांव खुशहालपुर मड़का निवासी भूदेव कश्यप के छह वर्षीय बेटे नक्श को गुलदार ने निवाला बनाया था। 20 अगस्त की सुबह गांव के पास गन्ने के खेत में एक दिन पहले गायब हुए बालक नक्श के शव अवशेष मिले थे। ग्रामीणों के आक्रोश पर सामाजिक वानिकी ने क्षेत्र में वनकर्मी तैनात कर घटना स्थल के पास गुलदार को पकड़ने के लिए दो पिंजरे लगाए थे।
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वन विभाग ने पिंजरों में मुर्गा रखने के साथ हर पैंतरा आजमाया लेकिन गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। करीब एक सप्ताह का समय बीतने के बाद अब वन विभाग ने पिंजरों के जगह और मुर्गे के स्थान पर बकरी बांधने की योजना बनाई है। गुलदार के न पकड़े जाने से ग्रामीणों में अब भी भय का माहौल है। मंगलवार को प्रशासन ने गांव के नजदीक व मुख्य मार्ग पर जेसीबी से झाड़ियां हटवाकर सफाई कराई।
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उधर सामाजिक वानिकी के रेंजर रामकुमार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरों की जगहों में बदला गया है और अब पिंजरों में बकरी बांधने की योजना बनाई है।